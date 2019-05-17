共享機車進板橋新店 業者：使用率不錯

2019-05-17 20:54

〔記者何玉華／新北報導〕共享智慧機車服務威摩科技WeMo Scooter在4月底進駐新北市板橋區、新店區，讓新北市民多了一項綠能運具的選擇；不過，多數民眾對共享機車服務仍顯得陌生，業者則表示，進軍新北市才半個多月，每輛車的使用率和營運已經兩年的台北市相較幾乎一致，顯示新北市共享運具的使用量大於台北市。

威摩科技從台北市跨區到新北市經營，首波鎖定板橋區、新店區，投放76輛電動摩托車，消費者透過手機下載APP後，就可以尋找附近可租車輛，以APP開鎖、啟動、還車、繳費，車廂並備有兩頂安全帽。投放三週來，知名度尚未大開，但業者表示，短短的時間，新北市每輛車的使用率已與營運2年的台北市幾乎一致，相當看好後勢。

此外，業者分析目前資料也發現，新店、板橋兩區使用者的移動情形有別，新店的車輛常是往返台北市，板橋的車輛則集中在區域內移動。

2年前共享單車oBike造成亂停、亂扔的社會記憶猶在，威摩強調，WeMo與oBike完全不同，消費者下載APP註冊成為會員時，必須上傳身分證及駕照雙證件，通過實名制審核，且借用的每一輛車都有車牌號碼，一旦交通違規，業者在收到罰單後，會再向當事人求償；此外，每一輛車子上都裝有GPS，透過強大的監控後台，隨時可以知道車子被移動的情況，除了防止亂扔、亂丟，也防止被盜。

威摩也強調，有專業的團隊進行換電池及平常維護，消費者在租借時，APP上都會顯示電量以及估算可騎乘的距離，加上基本收費是6分鐘15元，第7分鐘之後每分鐘2.5元，一旦騎到營運範圍外，必須再騎回營運區才可透過APP還車，應該會注意花費，不會騎到沒電。

威摩科技 WeMo Scooter進駐新北市板橋區、新店區，標榜消費者只要註冊會員，歸還在合法的停車格就可以。（記者何玉華攝）

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