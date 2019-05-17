等了13年！ 同志伴侶懷雯、憶禎524要搶先登記

2019-05-17 20:51

〔記者廖千瑩／台北報導〕同婚專法今天在立法院三讀通過，相同性別的2人可向戶政機關辦理結婚登記，親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女，台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，懷雯受訪時難掩喜悅，直說：「很高興！等這一刻等了13年，我們終於可以結婚了！」

立法院三讀通過同婚專法，下週5月24日同性伴侶就能登記結婚。懷雯說，5月24日要請假去戶政事務所登記結婚，已經向戶政事務所預約好了，要搶在生效第一天就結婚。」

同婚專法今天在立法院上演攻防戰，懷雯和憶禎這對同志伴侶一早就帶著孩子去聲援，兩人舉著「表決不能輸」的牌子，宣示同婚專法一定要過的決心，後來下起傾盆大雨，兩人回到家時都淋成落湯雞，但最後傳來同婚專法三讀通過的好消息，懷雯直說：「太高興了，原本還擔心『繼親收養』那條不會過，但現在好了，我們終於可以結婚了！」

談起兩人相識的經過，懷雯說，其實在2000年就認識憶禎，2006年兩人正式在一起，至今已經13年，從相識相戀到可以結婚，這條路足足走了13年。

這些年，懷雯也透過人工生殖，在國外生了兩個小孩，懷雯說，一開始其實是憶禎想生，她還覺得很奇怪，從沒想過要生孩子，而且每月月經來也覺得麻煩，本來還想把子宮拿掉，後來因憶禎實在很想要孩子，因此她就鼓起勇氣去查資料、到國外用人工生殖精子銀行捐精方式做了兩個孩子，生第一胎時她已經37歲、第二胎40歲，其實再不生也太晚了。

懷雯說，同婚專法過了，她跟憶禎已經請好假在5月24日要去戶政事務所登記結婚，畢竟等這一刻等了13年了！

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