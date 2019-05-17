政府準備好了！ 524將有逾254對同志登記結婚

2019-05-17 17:23

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院今天三讀通過同婚專法，同志將可合法登記結婚，行政院下午隨即召開記者會，政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，行政機關包括內政部在內都已經準備好了，內政部次長陳宗彥說，全國戶政系統今明兩天將進行更新與測試，以配合5月24日專法施行後，讓同志朋友完成結婚登記，估計屆時會有超過254對同志登記結婚。

陳宗彥說，截至5月7日為止，全國已有254對同志預約結婚登記，其中以台北市最多，有139對，其次為台南市，有37對。他希望國人以更大的包容，讓整個社會更進步。至於同性結婚登記與異性戀結婚相同，都是採登記制，身分證的配偶欄也是登記為配偶。

Kolas下午會同法務部次長陳明堂與內政部次長陳宗彥召開記者會。Kolas表示，許多人從早上就在立法院外面淋雨，但是我們也看到剛剛雨停了，也看到彩虹了，特別感謝立院跨黨派委員在選區面臨非常多不同團體壓力下，依然在今天共同承擔歷史責任，通過政院版的專法。

她說，這個專法是我們既遵守了公投結果，又遵守憲法的精神，今天我們看到台灣不同觀點的相互包容、互相諒解，我們取得了公約數，政院要再次感謝立法院，跟著大家一起往前走，讓台灣成為民主、進步、自由而且重視婚姻平權的國家，而且是亞洲第一個國家。

陳明堂則說明，同志的結婚登記，關係登記是結婚登記，最低登記年齡為18歲，財產制方面，是準用民法夫妻財產制，並且可以繼親收養。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法