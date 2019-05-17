「孩子，我們是合法媽媽了！」同婚專法通過 同志家庭相擁而泣

2019-05-17 20:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕「孩子們，我們真的可以合法當你們的媽媽了。」Leber和Amely是宜蘭首對完成註記的同志伴侶，已育有一對兒女，但是卻遲遲無法真的結婚、也無法一起成為孩子的監護人，兩人為了孩子向家人出櫃、走上街頭爭取權益，到今天終於盼到法案通過，兩人喜極而泣，兒女終於可以「合法」成為她們的孩子，兩人也決定在5月24日當天登記結婚。

Leber和Amely兩人今天帶著不到1歲的小女兒，從宜蘭衝到台北立法院，在風雨中等待表決結果，等到「司法院釋字第748號解釋施行法」三讀通過後，兩人相擁而泣，Leber說，不但能結婚，還能成為孩子們的合法媽媽，今天證明了台灣不是鬼島，台灣是我們的家，有這麼多人在為同志權益努力，Amely則說，我們終於可以用力去愛、用力擁抱、沒有顧忌。

兩人也回想起向家人出櫃、組成家庭、小孩誕生的經過。Amely說，兩人找了好幾個領養單位，一表明是同志家庭，對方就直接告知這樣領養機率很低，最後才找到願意捐贈精子的朋友，嘗試人工受孕。為了迎接小孩的到來，Leber和Amely也決定向自己的家人出櫃，Amely說，為了準備好一個對孩子友善的環境，家人對我們的接受度很重要，因此，兩人決定要正式向家人出櫃，不能將她們要面對的課題留給小孩！

決定出櫃，對Amely來說，承受著雙重壓力，不但要告知家人她是同志，還要說明自己已經懷孕。Amely說，17歲那年，其實已經向媽媽出櫃過，但是那次鬧了很大的家庭革命，媽媽不但說了重話，要讀女校的她休學，媽媽也因為每天失眠，差點得了猛爆性肝炎，從此以後，Amely決定深埋她是同志的這件事，她說，「能離家多遠，就離的多遠」，盡量不要造成雙方衝突。

Amely精心準備了很長很長的卡片書，裡面寫著感謝媽媽對她的付出和疼愛，Amely說，媽媽不但接受她們，更覺得很可惜錯過孫子的成長，現在回想起來，17年的時間，彼此錯過的太多，如果能更早一起面對、一起走過，那不是更好嗎？

與Amely的壓力不同的是，Leber則必須不斷讓父母與孫子產生連結感，Leber說，因為孩子其實跟她沒有直接的血緣關係，所以她必須不斷努力溝通，讓父母體認到那是他們的孫子，後來爸媽甚至會陪著Amely做產檢、生產到坐月子。

「直到爸媽會跟朋友說，這是我的孫子，一切才有雨過天晴的感覺。」Leber說，現在孩子已經會開口叫她媽媽，叫Amely媽咪，雙方父母家庭、朋友圈，都讓她覺得非常溫暖，現在就只剩下社會大眾的接受度，自從Amely懷孕後，她們開始積極走上街頭，希望孩子成長的環境，能更加友善。

去年兩人迎來第2個孩子，但是等到女兒出生後，兩人卻還是無法同時在法律上都成為孩子的監護人，Leber說，由於法律上只承認Amely和孩子有親屬關係，這次法案通過，對她們更重要的是兒女終於可以「合法」成為她們的孩子，讓他們名正言順在法律上成為孩子的媽媽和媽咪。

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