同性結婚組家庭成真！台灣立下亞洲里程碑

2019-05-17 20:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚法案今下午在天氣撥雲見日情況中，在立法院正式三讀通過，聚集在立院周邊的同志伴侶忍不住相擁、流下淚來，也宣告台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。挺同方婚姻平權大平台表示，終於實現同志結婚與組家庭的權利，透過跨黨派的支持，象徵了台灣社會將從對立衝突走向多元包容的共同體。

婚姻平權大平台回憶，從2016年10月提案修法到現在，經歷了立院的遊說、民法修正案通過委員會審議；到2017年大法官召開憲法法庭、做成釋字第748號解釋，宣告民法未能保障同性婚姻為違憲；再到去年底的公投過程，期間反同謠言和歧視偏見撕裂台灣社會；而在今年行政院依據大法官解釋意旨和公投結果提出同婚專法之後，是否通過同婚法案的掌控權又回到了立法院。

婚姻平權大平台也說，台灣是全世界唯一一個國家，在3年內如此短的時間經歷了這三個不同爭取權益的途徑，更是在517「國際不再恐同日」當天向世界證明台灣是支持多元共融，支持性別平權的國家。這場勝利震撼人心，從台灣到亞洲，再到全世界，因為台灣成為了第一個讓同性伴侶享有結婚自由的亞洲國家。

婚姻平權大平台並說，執政黨承擔起艱困責任，堅挺憲政人權價值，蔡英文總統曾在選戰中擁抱婚姻平權，承諾她的政府會打頭陣，實現婚姻平權。在此特別感謝蔡英文總統履行承諾，率領執政團隊共同兌現政見承諾和落實釋憲意旨，她是一位高瞻遠矚的領袖，胸懷台灣同胞的處境和權益，包括曾被排擠至邊緣的同志族群。行政院和民進黨團以具體提案和國會多數席次，推動同婚專法順利通過。過去曾表支持同婚的在野黨立委，包括時代力量五席立委，以及部份的國民黨友善立委，都投下了關鍵的同意票。

婚姻平權大平台認為，今日跨黨派立委的投票支持，象徵了台灣社會將從對立衝突走向多元包容的共同體，也是因為大家有勇氣，勇敢站出來跟親朋好友分享自己的故事，讓社會大眾了解同志社群的處境及困難，才能迎來這場勝利。今天這只是階段性的勝利，未來仍會為婚姻平權繼續努力。

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