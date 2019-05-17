民進黨版同婚專法全數過關 段宜康：迎接彩虹

2019-05-17 16:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院民進黨團根據行政院版草案微調而成的同婚專法條文，今在立法院院會中全數三讀通過，始終力挺同婚合法的民進黨立委段宜康發言時感性表示，5月25號那個「美麗的週末」，是他太太的生日，這是他能夠獻給太太最好的生日禮物，「請大家手牽手，我們共同迎接心中的彩虹！」

段宜康說，他知道很多人仍然沒辦法接受這個法律，也仍然沒辦法接受同性婚姻，但在一個星期後的美麗週末，當你醒來、睜開眼睛，發現太陽依然升起，發現江河沒有變成紅色，發現天沒有下冰雹，發現火山沒有爆發，發現兒女仍然叫你爸爸、媽媽，就請大家放過你支持的政黨、委員，放過這個社會，也放過你自己。

段宜康也提到，5月25號那個美麗的週末，是他太太的生日，這是他能夠獻給太太最好的生日禮物，因為我們讓台灣社會每個彼此相愛的人，不論同性、異性都能一樣攜手結婚。他並向國人喊話：「剛才雨停了，太陽出來了，天邊出現彩虹，彩虹不應只在天邊，彩虹應該在每個人心裡，請大家手牽手，共同迎接心中的彩虹！」

在表決時多次支持民進黨團版本的國民黨立委許毓仁感嘆，同婚這條路走得步步艱辛、傷痕累累，但也因為這樣，每一步都走得很深刻，他要感謝近30年來為同運付出的每一個人，也要感謝在第2條、第4條關鍵條文中挺身而出的蔣萬安、李彥秀、陳宜民、柯志恩、林為洲、林奕華、許淑華等同黨委員，讓他不至於孤單，「我相信回頭來看，我們一起做了一件了不起的事情，一起做了一個正確的決定。」

時代力量立委林昶佐在法案完成三讀後表示，台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，這個驕傲屬於所有台灣人，但他仍必須向同志朋友們說一聲抱歉，「讓大家久等了，讓大家受委屈了！」

林昶佐也笑說，他已經結婚18年，還是一個2歲小孩的爸爸，有時對婚姻跟家庭的感覺只有勞累，但看到這些人（同志）還願意相信婚姻，願意相信家庭，也讓他們這些一起努力的人一起抱持著憧憬，對於能夠參與到這一刻感到非常榮幸，「再一次預祝大家，新婚愉快！」

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