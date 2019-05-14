台南坊間出現米糧低價收購假消息 立委立刻這麼做...

2019-05-14 15:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南地區一期稻作進入收成，傳出有糧商放假消息，刻意壓低收購價格，市場流言四起，農民甚至不知道繳交公糧現行規定已由每公頃6200公斤提升至8200公斤，竟先收割田邊稻，避免超量；立委王定宇今天隨即邀請農糧署南區分署長姚志旺下鄉，與農民們座談、釋疑，阻止穀賤傷農的情事發生，他強調，當地為主的秈稻，含水32度公糧價每台斤至少還有8.31元，籲請農民不要受到鼓動而被剝削，蒙受損失。

座談會在王定宇的歸仁服務處舉行，當地農民陳情，坊間一些糧商目前僅以每台斤8元收購，有的價格甚至更低，聲稱市場行情都在波動，但到底公糧庫存還有多少，為何會讓民間收購價格下滑，希望政府能講清楚。

歸仁區西埔里長鄭福利也提到，轄內農民擔心自己的收成繳交公糧會超過數量，竟先收割田邊的稻作，讓稻田猶如被剃頭般。

姚志旺說，繳交公糧原規定每公頃6200公斤，現已提高至8200公斤，幾乎可以囊括農民全部收成，等於每公頃的生產量「吃到飽」，都可以交公糧，農民不需擔心超量問題。

姚志旺也表示，原本要給民間糧商收購，並獲得每甲地1萬3500元補助的農民，若想轉交公糧，保證價格收購，也可以改變心意，並沒有不能更換的問題。

王定宇指出，詢問農委會目前的收購價格後，認為市場傳聞恐造成農民損失，因此立刻邀請姚志旺到場釋疑，希望遏止秈稻每台斤8元以下低價收購的惡意操作。

另外，王定宇也澄清，公糧大家都可以交，不一定只有收到通知單的農民才行；農民切勿被坊間價格壓低的假消息誤導，造成搶收，影響品質，蒙受損失。

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