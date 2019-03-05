菜農質疑賤賣公糧 農委會提告毀謗

2019-03-05 23:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕經常評論農業政策的雲林菜農林佳新日前在臉書直指農委會農糧署遭立委施壓賤賣公糧，因中南部重量級立委施壓，逼他們開出這種奇怪的標案，好讓奇怪的貿易公司標到便宜到爆的公糧，外銷到中國賺取暴利。農糧署今天對林佳新提出告訴。

農糧署表示，近期林佳新於談話性節目及其臉書粉絲專頁針對本署標售公糧出口外銷散播謠言及不實訊息，恐涉有違反刑法第140條第2項侮辱公署罪、第310條第2項加重誹謗罪及第251條第3項妨害農工商交易罪之情事，為導正視聽，維護機關名譽，本署依法提出告訴。

農糧署指出，本署收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於2013年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標。

農糧署表示，本署相關公糧標售程序，均按規定辦理，並無立委施壓，對於林佳新的不實抹黑，本署表達最嚴正的聲明，以正視聽。

林佳新得知被告後，在臉書表示，農政單位不去回答問題，處理問題，卻解決提出問題的人，不澄清說明，反以官署身分的大鯨魚動用納稅人資源對付小蝦米。

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