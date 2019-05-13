一期稻作公糧開始收購了

2019-05-13 18:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕一期稻作公糧濕穀今天開始收購了，屏東市、萬丹鄉等7個鄉鎮市農會開始收購稻穀及進行烘乾的作業，讓稻價回穩，由於公穀收購有一定的條件，加上天氣已轉晴，農糧署南部分署呼籲農民千萬別搶收，以免造成損失。

屏東市、萬丹、新園、崁頂、潮州、枋寮、恆春等7鄉鎮市農會今天起開始辦理繳交公糧保價收購及稻作直接給付作業，參加稻作直接給付制度，除可領取每公頃13500元獎勵外，稻穀經採收後可逕予銷售承購商，許多農民今天在收割後送到各農會的穀倉烘乾，也讓各農會穀倉格外的熱鬧，而礱穀機也從今天開始進行24小時的運作，每次烘穀從20～30多個小時一批，全視稻穀情況，而屏東近日天氣已經轉晴，稻穀愈成熟，價格將愈高，農民們不必再進行搶割。

農糧署南區分署指出，公糧計畫收購稉種稻穀26元、秈種及糯種稻穀25元；輔導收購稉種稻穀23元、秈種及糯種稻穀22元；餘糧收購稉種稻穀21.6元、秈種及糯種稻穀20.6元，另補貼烘乾等費用每公斤乾穀2元，但必須注意稻穀水分超過32%或未熟粒超過17%公糧就不收購，因此農民千萬不要搶割才能確保收益。

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