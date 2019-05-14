國中生參與地方創生 進社區採訪耆老記錄文史

2019-05-14 09:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣進入高齡化世代，地方鄉鎮人口外移嚴重，如何把長輩和先人的歷史和文化傳承下去，成為重要課題，新北市坪林國中近期與採集人共作室合作辦理課程，邀請曾經擔任過記者的劉盈孜，以及紀錄片導演陳君典、林秉君等人，開設文字、聲音及影像工作坊，透過地圖繪製、繪本製作、分鏡構成演練及實地拍攝剪輯等方式，引導學生在過程中練習找出自身與家族、地方的連結，進而帶領學生進入社區，學習記錄地方文史發展與人物故事，為地方文化再造與保存貢獻一份心力。

坪林國中校長歐志華說，學生在進入社區之前先分成小組，小組內再進行分工，有人負責擬定採訪大綱，有人則是擔任實地採訪者，或是拍攝剪輯、製作圖畫書，社區採訪的對象為65歲以上的長者，包括開設肉攤雜貨店的陳李珠桂阿嬤、仍在五金行工作不懈的陳林柳阿嬤、擅長製作鼠粷粿的黃王菊英阿嬤。

甚至還有曾到緬甸開拓製茶的保坪宮黃忠義師公、有豐富山林智慧的鄭蔡秀英阿嬤、老家曾開設撞球間的陳鍾錦霞阿姨、曾前往沙烏地阿拉伯執行電力計畫援助的陳良忠阿伯等，採訪主題涵蓋山水自然、聚落風景、節慶祭儀與遷徙地圖，從老人家的記憶中，搜尋、拼湊出上一代開墾發展的完整面貌。

歐志華說，採集課程內容是由2018年文化部補助青年村落文化行動計畫「讓我們來聽你說故事－坪林人文山水採集」計畫團隊設計，負責人為坪林在地青年陳科廷，他同時也是採集人共作室的負責人，去年開始他將工作重心轉移回到坪林，希望透過聆故鄉的聲音，找回坪林珍貴的文化資產。

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