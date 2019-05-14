05/14 各報重點新聞一覽

2019-05-14 06:23

自由時報

統戰新招 書店揪大學團 赴中玩11天1萬6

中國對台灣統戰團費用曝光，玩十一天十夜走訪北京、三峽、重慶，含機票食宿只要一萬六千五百元，且手法較過去更細膩；有台大學生指出，此團不僅是由台大周邊專營中國進口圖書的書店承辦，更以書店會員資料發布，途徑與以往不同，深入校園意圖相當明顯。

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6月起對600億美元美國產品調高關稅 中國對美報復 道瓊早盤殺600點

美國總統川普週一推文，除警告中國不要對美國產品調高關稅展開報復，也直指中國國家主席習近平是美中最後一週談判破局的主因，因「協議幾乎完成了、但你卻退出」！而中國財政部昨晚宣布，六月起將對六百億美元美國進口產品加徵五％到二十五％關稅，顯示美中貿易衝突擴大，美股道瓊工業指數早盤一度大跌逾六百點、歐股跌幅也擴大。

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都是睡不好 睡太多或太少 增致死風險

據健保署統計，我國逾四百萬人使用鎮靜安眠藥，不少人為失眠、睡太少所苦，但最新研究發現，「睡太多」也有增加致死率風險，而「習慣假日補眠者」恐會讓自己陷入「社會性時差」，死亡風險也會增加。

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蘋果日報

韓國瑜首度宣示「選上總統 會在高雄上班」

高雄市長韓國瑜終於明確表態「黨徵召我參加黨內初選，我會點頭！」韓說，即使「被動」參加國民黨總統初選，若選上總統，也會在高雄上班，不會離開高雄，「總統在哪裡，國家權力中樞就在哪裡。但行政院長對立法院負責，要在台北辦公，總統府不要搬，總統一個人動就好，所有問題全部解決。」

韓國瑜接受《天下雜誌》專訪，昨首度鬆口表示願意接受國民黨徵召參選總統。他表示，剛當選高雄市長就參選總統，確實很難對高雄市民交代，他一定要讓市民覺得他很關心他們，所以即使他「被動」代表國民黨參選總統，真的選上，「這邊就有總統府南部辦公室，就在裡面上班不就結了？」所以韓說，廣大高雄市根本不用擔心，任何情況下，他都不會離開高雄，高雄人不用害怕。

「涉出口敏感科技」6陸企遭美列管制

美中貿易升溫之際，美國商務部昨天宣布，將6家中國科技公司、1家巴基斯坦企業和5家總部設在阿拉伯聯合大公國的企業，列入出口管制機構清單，禁止這些公司出口敏感美國科技與其他商品。

根據路透，美國商務部在聲明指出，被列入禁止出口管制機構清單6家陸企的其中4家，在香港也設有辦事處，試圖採購產自美國的商品，該商品可用來支持伊朗大規模武器與軍事項目，因此違反美國出口管制。而另2家中國企業被列入禁止「機構清單」（Entities List），是因為他們涉及出口受管制的科技，後來被提供給與中國人民解放軍有關的機構。

聯合報

郭台銘拒當副手 盼納手機民調

「吳郭會」昨天落幕，鴻海董事長郭台銘表示，他向黨主席吳敦義表達，每位候選人都必須尊重黨內初選辦法，並堅持舉辦政見會或辯論會，也盼民調納入手機樣本。他也說，自己不是副手的適合人選，因為他習慣決策、不習慣參謀，但他會用各種方式協助勝出的人。

郭台銘提出三點建議，包括每位候選人都須遵守黨內初選規定，希望辦法要符合公平、公正、公開的民主程序。並希望手機民調納入初選規定，至於比率多少，由黨中央決定，也建議參考民進黨相關規定。

藍委提辯論自經區 向政院下戰帖

自經區話題引發多方論戰。農委會主委陳吉仲已答應辯論，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、農委會前主委陳保基昨天再向經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶下辯論戰帖。行政院則回應，部長可至立法院報告並接受立委質詢。

蔡總統昨天接見中華民國工業區廠商聯合總會時表示，最近美中貿易戰的局勢衝擊了全球的經濟，不過台灣經濟基礎非常穩固，她有信心，台灣可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

中國時報

質疑蔡戰略 柯籲總統要避戰！直言親美抗中是草螟弄雞公

台北市長柯文哲質疑蔡英文總統的「親美抗中」政策，不贊成處理事情要大小聲，認為蔡的策略是「草螟弄雞公」，蔡回擊，指柯的說法過度簡化，我方政策是維持台海和平。但柯文哲13日意有所指說，總統最重要的是避戰，蔡的發言沒有失身分，只是對她的戰略非常存疑。

中東局勢緊張 原油期貨應聲上漲

4艘商船在阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）富查伊拉港附近領海遭到「蓄意破壞」。消息傳出後不僅引發中東緊張局勢升溫，也引發全球石油供應安全的疑慮。國際原油期貨13日應聲上漲。

格林威治時間6時24分，布蘭特原油期貨每桶報價71.00美元，較前日收盤上漲0.38美元或0.5％。美國原油期貨上漲0.07美元或0.1％，每桶報價61.73美元。

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