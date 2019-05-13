中市太平產業園區停止開發！ 網酸：盧秀燕賣工業地蓋豪宅？

2019-05-13 23:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕盧秀燕市府團隊暫緩台中機場門戶發展計畫後，又停止太平新光區段徵收配餘地變更為創新產業專用區計畫。網友將新聞分享至PTT平台討論，鄉民大酸「賣工業區的地蓋豪宅囉」、「徵收來賣真的是奇才，台中發大財囉」、「又要招商富市3又要停止產業園區發展，盧市長搞得我好亂啊」！

市議員張玉嬿在議會質詢指出，太平區相關傳統產業密集，產值也不斷提升，目前企業主正苦無合法用地設廠，前市長林佳龍規劃在新光區段徵收、台74線兩側尚未處置的8.64公頃配餘地，引進低污染智慧型產業專區促進產業升級，盧市府團隊卻在上任後喊卡。

市議員謝志忠接續質詢也痛批，經發局長實在太荒唐，竟連產業園區重大計畫都不清楚。他表示，太平的工廠數及工作人口多，需要的工業園區也多，但盧秀燕市府團隊不但沒有提出新產業園區計畫，卻連正在執行中的計畫都喊卡，與盧市長所講的拼經濟「台中富市3」相違背。

市府經發局長高禩翔在議會答詢時，坦承對新光創新產業園區一無所悉；地政局給二位議員的書面資料則說，該配餘地第1階段公開標售4.7公頃，可健全地方財政，充裕市庫，將停止變更為創新產業專用區，朝寧靜生活區發展。

網友也紛紛表示，「又要招商富市3又要停止產業園區發展，盧市長搞得我好亂啊」、「賣工業區的地蓋豪宅囉」、「又在賣地，跟胡Ｘ強一樣」。也有網友大酸「徵收來賣真的是奇才，台中發大財囉」、「不要產業要炒房」、「賣給建商發大財才是正解」。

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