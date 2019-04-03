盧秀燕施政滿意度六都墊底 網友列舉4大問題全推中央

2019-04-03 19:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕執政百日六都首長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕排名連番墊底，有網友在「打馬悍將粉絲團」列舉盧秀燕最常推給中央的4大問題，包括治安、空汙、山手線及捷運。貼文也遭網友狂轟「標準能混就混，能撈就撈，搞垮這個政府」、「很爛的一個市長，什麼都推給中央，惡劣的花招」。

盧秀燕百日來施政，其重要政見空汙議題最受民眾關心，但盧市長日前表示蔡總統若在處理空汙上沒釋出善意，屆時到台中「交管也不見得那麼配合」。此言一出，輿論譁然。網友也氣得大罵「換市長空氣就會好？空氣不好就怪中央。話語權都在妳身上？」、「選妳當台中市長，是嘴炮就好嗎？」

台中市的重大交通建設，包括山手線及捷運綠線延伸彰化段，盧秀燕也頻向中央喊話，要求鐵路山手線經費要中央全額負擔，還加碼要求交通部全額負擔「捷運延伸彰化段」經費，對此交通部則表示，一切依法行政。

台南市長黃偉哲先前拋出警察人事問題，盧秀燕則藉機向行政院提出2個解決辦法，第一，台中市歡迎新警察到台中市，但經費中央全部支付，另一個處理的方法，就是職務員額留到中央，但警察們分派至台中來協勤，像保安警察一樣。

對於盧秀燕獨有的執政方式，網友無法苟同，紛紛在粉絲專頁怒罵「什麼都要中央處裡（理），台中市民選妳來領薪水的喔！」、「台中市長以後官派就好!!! 」、「還是當立委還是議員里長就好，照這樣現在台中市長應該是蔡英文？明明有很多管道可以和中央協商交換意見，偏偏要透過媒體放話。」

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