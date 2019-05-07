中市府暫緩機場發展計畫 民進黨團痛批盧秀燕：毀滅台中

2019-05-07 20:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府函請內政部營建署暫緩審議清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃案，台中市議會民進黨團總召李天生今天說，台中國際機場扮演中部航空重要樞紐，在前市長林佳龍任內，對台中國際機場做了許多努力，盧秀燕不僅沒有提出更有效的策略，甚至不惜抹煞升級後的優勢，盧秀燕根本是「毀滅台中的市長」，「逢龍必反」又添一樁案例。

前市府去年11月將清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃案報請內政部營建署，提內政部都委會審議。新市府今年3月函請營建署暫緩排會審議。盧秀燕今天對此說，交通部將台中國際機場定位為廉價航空基地，南部、北部民眾會多花交通費到台中搭廉航嗎？且「台中國際機場2035年整體發展計畫」要等16年，對中部民眾不公平。

台中市議會民進黨團總召李天生說，台中國際機場扮演中部航空重要樞紐，在前市長林佳龍任內，對台中國際機場的努力，包括定位國際機場、通過2035年整體發展計畫、增建滑行道和戶外停機棚、提出清泉崗門戶計畫、協調縮短宵禁時間、增加國際航線和航班、規劃機場捷運等，好不容易跟中央爭取到的計畫，盧秀燕居然向中央公然喊停。

李天生說，林佳龍在市長任內開發8條國際航線，台中國際機場旅運量從2014年的128.69萬人次，提升至2018年263.87萬人次，年增10.19％，達到歷史新高。反觀盧秀燕不僅未替機場升格提出更有效的策略，甚至不惜抹煞升級後的優勢、也忽視遊客對國際航班及廉航的需求，根本是「毀滅台中的市長」，「逢龍必反」又添一樁案例。

李天生也痛批，所有建設都無法一蹴可幾，難道現在不開始做，就要永遠在原地踏步嗎？如果像盧市府團隊的執政理念，已經可以想像未來的台中毫無進步可言。

李天生強調，台中位處台灣中心，南來北往交通便利，飛往日本、韓國、香港、泰國、新加坡等地，飛行時間都是約3到4小時，相當適合串聯亞太地區的主要城市。不僅各大傳統航空公司，近年來廉航也深受國內外自由行旅客喜愛，更提升不少運量，包括台灣虎航、香港快運、越捷、泰越捷等廉航都有固定航班，吸引不少遊客由台中出發，更是中部國際機場優勢之一。

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