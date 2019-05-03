1張圖秒懂！反打鐵厝產業園區 自救會：誰要住工業區中央

2019-05-03 22:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為何勞工住宅的居民要反對產業園區的開發？彰化縣鹿港富麗大鎮反污染自救會召集人林志賢說，看看空照圖，有誰想要住在工業區裡面？勞工住宅有2、3000人，前、後都被工業區包夾，為了守護子孫、守護健康，已發動連署，反對設立工業區！

彰化縣政府主導規畫鹿港打鐵厝產業園區，預定地為台糖的打鐵厝農場，分成南、北兩塊基地，總計16公頃，縣府建設處長劉玉平說，未來將與台糖合作開發。

劉玉平指出，打鐵厝產業園區的南側基地預計將引進醫療用品製造、汽車零件製造，北側基地則是機械設備製造、汽車與運輸零件製造，以低污染、低耗水的產業為主；土地將採租售並行方式進行。

劉玉平說，在完成可行性評估規畫與地方環評說明會後，就送交縣環保局，由縣環評審議委員會進行審議，因為用地面積小，將不必再送環保署，一切順利的話，將會甄選開發商，2020年底進行租售土地，2021年招商；規畫案當中，將有1000萬元敦親睦鄰基金。

「誰要住在工業區中央？」自救會召集人林志賢強調，附近有鹿基長青園區，還有學校預定地，原本是規畫會有商業城，如今卻變成全部都是製造業進駐，那不是工廠，那是什麼？

林志賢說，住戶不是反對開發，但是希望是朝服務業、商業城的方向來發展，因為鹿港市區已經發展飽和，打鐵厝農場位於郊區，但離市區不到10分鐘路程，應該朝向觀光發展，這才是居民樂見的，而不是再蓋工廠，讓醫院、住宅區跟工廠當鄰居。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英強調，彰化縣明明就還有很多閒置的工業區用地，為何還要把台糖農地拿來蓋工廠；何況，縣府主導規畫開發，又由縣府環保局的環評審議委員會來審議，這不是球員兼裁判？

不過，劉玉平強調，全縣除了彰濱工業區還有零星工業用地可供購買，其餘幾乎都沒有閒置土地，也就是產權都是在私人手上，所以廠商才會有用地需求，而打鐵厝產業園區用地面積小，一旦招商，很快就會租售完畢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/