高雄仁武園區都計變更過關 拚2021年生產製造

2019-03-20 10:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市又增加一處產業園區！仁武產業園區都計變更，經內政部都市計畫委員會審議通過，目前只差環評補正資料，高市經發局力拚2021年開始生產製造，打造全台最完整的航太產業聚落。

仁武產業園區在陳菊任內推動多年，昨天終於傳出好消息，內政部都市計畫委員會審議通過都市計畫變更案，高市府正同步辦理環保署的環評作業，等審查通過後，即可啟動園區報編程序。

高雄市經發局長伏和中表示，仁武產業園區臨接國道10號，面積約74公頃，產業用地佔48公頃，除了可供附近未登記工廠進駐設廠外，最重要的是引進航太和精密製造產業，讓北高雄既有的相關業者，形成一處全台最先進、最完整的航太產業聚落。

至於環評進度，環保署已於去年12月及今年2月召開2次審查會議，但對於台糖造林地、滯洪池功能、交通接駁規劃、空汙防制等方面有意見，經發局將於3月底前補正資料，送請環保署再審。

高雄市經發局預估，若環評順利過關，全案接著會送經濟部做最後核定，最快可於今年下半年，辦理廠商租購土地的預登記作業，明年動土建設，預計可吸引213億元投資額，創造6300個就業機會。

為縮短廠商進駐投產的時程，仁武產業園區將比照和發產業園區，採用園區公共工程與廠商建廠同步進行模式，希望園區在2021年起就可陸續生產製造、提供就業機會。

高雄市經發局表示，2018年台灣航太產業的產值約1207億元，較前一年成長122億元，其中高雄約占全國總產值的3分之1，已是航太產業重鎮。仁武產業園區的開發除可滿足既有航太大廠的擴廠需求，並可建立發動機、起落架等上、中、下游完整的航太零組件製造聚落，帶動高雄的金屬、機械等傳統產業的轉型與加值。

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