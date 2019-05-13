國中會考18、19日登場 台南麻豆將稽查勸導廟會進香不影響考生考試

2019-05-13 21:57

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考將在18、19日登場，台南麻豆考場設在國立曾文家商，有1032位考生，麻豆區公所為避免廟會活動影響考生安寧，邀集麻豆各宮廟、分局、社區等召開國中會考應變協調會，會考期間將組稽查小組採定點、機動巡查及駐點方式，勸導進香團勿在考場周邊放鞭炮和製造噪音。

麻豆區長孔慶瑤說，國中會考對國中生來說是對人生未來發展的一個重要考試，為避免進香活動的鞭炮聲、鑼鼓聲及擴音設施影響考生考試作答，藉由勸導、稽查和宮廟自律，提供考生一個安靜的考試環境，希望在地學子能有最好的考試成績。

公所說，會考期間，適逢李府、范府千歲神誕日的進香期，陸續會有進香團前來麻豆區宮廟進香祝壽，邀集相關單位召開協調會，展開事前的宣導。

協調會有共識，18、19日考試期間，麻豆公所將在曾文家商校門口的斜對面成立麻豆區應變指揮中心，並將稽查小組採定點、機動巡查及駐點方式至試場周邊監控並宣導，請進香團行經考場附近勿放鞭炮及製造噪音，保持安靜，以維護考生權益。

也會機動至麻豆在地宮廟及向進香團進行宣導與勸導，同時也結合在地中興里的環保義工媽媽隊一同協助勸導，尤其第二天英聽測驗，必須更加強注意，期望打造考場「無噪音」，讓學生安心應考，也讓家長放心。

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