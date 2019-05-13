高麗菜1顆200元？高山產地減產 菜農：沒菜當然貴

2019-05-13 18:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連日來高溫多雨，造成高麗菜價格飆漲，一顆竟喊到要價200元，高山菜農表示，近年來高麗菜生產利潤不如預期，減少種植面積，目前又非平地高麗菜產期，沒有菜，不論是高山或平地高麗菜都貴。

每到選舉期間經常就有候選人站出來行銷高麗菜，「一個10元」成為大家對高麗菜價低迷的印象，如今傳出一顆高麗菜要價200元，讓很多消費者難以置信。

分析各縣市果菜市場蔬果交易行情，產地西螺果菜市場高麗菜每公斤平均價格23.9元，高價漲到33.3元；消費地台北第二市場平均價格29.2元，最高喊到35.5元，明顯可見價格攀升。

土庫農會總幹事黃萬聰表示，高麗菜的產季主要在秋冬季節，近月來常見白天高溫炎熱晚上下雨，平地高麗菜產量少且品質差，如今雲林高麗菜產期已結束，沒菜零售價當然居高不下，大多數葉菜受氣候不順影響價格也都偏高，盼農委會不要再干預菜價，回歸市場機制。

菜農王建斌指出，夏天吃到的高麗菜大多是來自高山產區，近幾年來因高麗菜價格起落很大，高山高麗菜生產利潤不高，今年明顯減少種植面積近5成，沒菜當然貴，消費者要吃到便宜高麗菜恐怕得等一等。

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