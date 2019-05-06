菜金菜土！ 3個便當換一顆高麗菜

2019-05-06 21:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年底高麗菜價一蹶不振，一顆30元（近2公斤）還乏人問津，但經過半年的時間，價格緩步回升，如今拍賣價已來到每公斤30元，足足是九合一選舉時的6倍，市價1顆要200元，家庭主婦大喊吃不消，索性不買，但北斗鎮賣高麗菜飯的業者說，不買不行，只能忍痛下手。

高麗菜價在去年九合一大選期間落底，市場拍賣價都維持在每公斤5至8元，足足低迷快3、4個月，直到今年3月開始緩步爬升，5月上旬已來到30元。

一顆近2公斤的高麗菜，市價約在200元，相當3個便當換一顆高麗菜，許多家庭主婦大喊吃不消，索性不買。

但北斗知名小吃高麗菜飯的業者說，不得不買啊！他們向盤商購買一簍約20公斤的高麗菜，以前不到200元，現在要5、6百元。

溪州鄉鄭姓高麗菜農說，高麗菜價走揚的原因是「青黃不接」，目前平地的高麗菜少，市場上大部分是高山高麗菜，價格當然高。通常平地的高麗菜的產期約在節氣「大暑」才能上市，如果「風調雨順」屆時價格就可平穩，一旦梅雨或豪大雨持續，價格就可能居高不下。

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