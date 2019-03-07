農糧署2月首推高麗菜登記新制 農民反應冷清清...

2019-03-07 19:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為避免菜賤傷農，農委會鎖定高麗菜研擬推出「登記保障收入」新制，讓加入登記的菜農在高麗菜盛產時由政府建立平台定價收購，未料登記卻冷冷清清，雲林僅7點多公頃申報且11鄉鎮掛零。

農委會估算高麗菜不分品級，1公頃成本約20萬，產地直接成本約每公斤3.6元，加上包裝運銷約1.5元，估計批發價超過5元應可獲利成為監控價。

農委會為避免菜金菜土「菜賤傷農」，今年2月推出高麗菜登記保障收入制，希望能保障農民合理收益，提升農民參加登記的意願，未料推出後農民仍未買單，雲林縣20鄉鎮市登記面積僅7.2469公頃，林內、大埤、古坑、褒忠、元長、北港、水林、口湖、四湖、東勢、台西等鄉鎮都掛零。

依據農糧署近4年來統計，雲林高麗菜平均種植面積約1918公頃，產量居全國之冠，土庫農會總幹事黃萬聰強調，平地高麗菜每年7、8月間才是種植季節，2月就推登記新制可以預見農民不甚踴躍，並以除了菜王高麗菜，許多農產品都面臨同樣困境，盼農委會全面檢討，落實易漲跌農作登記制度。

中華民國農會總幹事張永成則痛批辦理登記保價收購是惡性政策，因為農業是要疏導深化，提升產品競爭力，增加產值，而不是以補貼浪費全民稅金。

另有農民認為，往年有沒有辦登記都沒有約制力，今年首推登記保障收入，大伙兒心存觀望加上非高麗菜產期，當然不願多此一舉。

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