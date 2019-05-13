2019-05-13 13:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕「雲林良品」鳳梨16.8公噸，成功外銷中國！台灣雲林農產物流公司副總經理詹炳睦表示，透過多方轉介與努力，雲林生產的鳳梨成功銷往中國四川，目前已在重慶超市上架，共出口一貨櫃共16.8公噸的鳳梨，每箱10公斤裝，每箱5至8粒，FOB高雄港的價格，每箱人民幣87元。

詹炳睦表示，最近鳳梨外銷規格產地價已上漲，有關後續貿易還在評估，另其他可能外銷的農產品逐步洽談合作中。

雲林縣長張麗善指出，打造「雲林良品」的農產品品牌形象，由台灣雲林農產物流中心公司協助行銷，為雲林農產品爭取更多的外銷訂單，是她一大施政方向。

雲林縣府透過與縣內農民團體合作，由台灣雲林農產物流中心為窗口，與中國四川省彭州舞東風農產品有限責任公司合作，出口2個貨櫃約300萬元的茂谷柑到中國；另與私部門企業合作外銷10貨櫃（120公噸）的美生菜至中國。更透過與產地對接，契作地瓜面積約200公頃直接銷售至中國，鳳梨外銷重慶則是最新的成果。

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