拉花比賽 推廣雲林在地咖啡歷史文化

2019-05-08 15:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林是台灣咖啡的故鄉，環球科技大學為了讓雲林咖啡文化更精緻，舉辦咖啡拉花暨托盤競賽，推廣在地咖啡歷史文化的特色，希望讓雲林持續站穩台灣咖啡產業龍頭地位。

環球科大校長陳益興表示，古坑鄉是台灣咖啡的故鄉，距離學校車程僅約10分鐘，提供學習咖啡產業的優越環境，環球科大觀餐系的咖啡系列教學，是從咖啡豆種植、採摘、烘豆到調製咖啡，一條龍式的教學模式，並結合當地咖啡業者協同傳授技藝，提供學生情境式的教學環境。

環球科大觀餐系主任丁一倫說，觀餐系的課程設計著重在「做中學、學中做」，實作與理論結合，融入「雲林在地學」的內涵和「生活餐飲」的元素。

丁一倫指出，咖啡拉花是利用加熱的奶泡，在咖啡上繪出可愛或動人的造型，是一項老少咸宜的技藝。舉辦競賽是希望具體提升咖啡文化與餐飲藝術，並激勵學生發揮創意，增進咖啡調製技術與技巧交流。

咖啡拉花比賽由咖啡相關產業與旅館、餐飲專家擔任評審，高中職組有19名選手參加比賽，分別來自三義、宜寧、興華高中、國立高餐附中、東吳高職等學校；大專組有28名選手參賽，分別來自暨南大學、環球、修平、僑光、勤益科大等學校。高中職托盤組則多達32名選手競逐，分別來自大成、大慶、慈明、明台、青年等高中職學校。

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