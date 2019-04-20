拉花畫說嘉義市 藏咖啡、女大生奪冠圖案是…

2019-04-20 21:08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今天在嘉義文化創意產業園區舉辦「甜蜜城市拉花創意競賽」，來自全國的大專院校學生及嘉義市設籍咖啡店業者，分為學生組、職業組兩組競賽，其中，職業組第一名由「藏咖啡」業者王文翰以天鵝圖案拿下，他謙稱拉花都是自學而成，打奶泡、構圖等部分還要再加強，將尋求專業老師教導，下一次比賽希望完成更符合比賽主題的作品。

學生組第一名由崑山科技大學生李姿璇抱走，她說，拉花圖案是嘉義市國際管樂節的「管樂小雞」圖像，但練習時發現除了嘉義市，外縣市對這個圖案很陌生，希望藉由咖啡拉花圖案，讓更多人認識嘉義市的國際管樂節。

其餘得獎名單，職業組第二名貓咪文創館的許佩玲、幸福原在咖啡的黃竣鴻，佳作由聖塔咖啡林育群獲得；學生組第二名為崑山科技大學黃志忠、第三名高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校的顏維進及佳作屏東大仁科技大學胡家華。

主辦的嘉義市建設處工商科長蘇烜億說，選手要在10分鐘內沖煮咖啡、打奶泡、咖啡，製作出具嘉義市意涵或故事的拉花圖案，由評審根據視覺創意、拉花技術、作品完成度及吧檯管理等指標進行評比，市花豔紫荊、市長黃敏惠、地標森林之歌等都成選手的創意靈感。

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