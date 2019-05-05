鳳梨次級品收購明天截止 農民憂心崩盤

2019-05-05 13:33

［記者黃淑莉／雲林報導］雲、嘉多家集貨場前天下午收到農糧署電話通知，鳳梨次級品收購措施將在本月6日截止，鳳梨農得知憂心表示，雲、嘉地區鳳梨現進入盛產量多，加上梅雨季次級果多，屆時次級品進到市場，勢必衝擊鳳梨價格，憂心去年每台斤3元、2元及1元的情況再發生。

「雨天收傘，苦了鳳梨農！」一位收購鳳梨的集貨場業者得知農委會鳳梨次級品收購明天截止脫口而出，目前鳳梨產地價每台斤9至10元，優質品有到11元，這是政府啟動次級品每公斤8 元收購政策的德政，也是近3年來鳳梨最好的價格，價格才剛平穩冒然停止次級品收購，價格下滑可預期。

雲林、嘉義及南投等三地的鳳梨5月進入盛產期，栽種面積超過千公頃，收成量相當大，這時間點終止次級品收購政策，屆時所有的次級品湧入市場，一定會造成鳳梨價格下跌。

古坑涂姓、連姓等多位鳳梨農指出，嘉、雲及南投栽種品種以台農17號金鑽鳳梨為主，天氣熱、降雨都會影響品質，取消次級品收購，一定會衝擊市場價格，年初每台斤5、3、1的情況會再發生，甚至去年3、2、1事件重演。

涂姓農民憂心說，去年同期鳳梨價格崩跌，古坑各家集貨場像菜市場一樣熱鬧，鳳梨從苗到收成要18個月，加上農用資材漲價，3年就收成2次，鳳梨農就指望收成能賣個好價格，希望政府次級品收購政策能再延長。

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