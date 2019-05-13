聰明玩六甲 智慧旅行APP好便利

2019-05-13 11:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區公所與崑山科技大學合作設計「六甲智慧旅行APP」，今天啟用，帶民眾一起來體驗六甲幸福旅行智慧APP使用，讓遊客漫遊六甲時不再走馬看花。

六甲區長陳啟榮說，近年來六甲區因菁埔埤落羽松而聲名大噪，替在地帶來許多觀光機會。為了方便前來六甲自助旅遊的遊客，特地由崑山科大資訊志工協助公所六甲數位機會中心設計六甲幸福旅行智慧APP，透過APP，漫遊六甲埤塘、台鐵林鳳營百年車站、林鳳營故事館、百年檜木碾米機，科技化、人性化的APP容易上手帶來旅遊便利。

六甲幸福旅行智慧APP不但可以更新旅遊資訊，還很聰明，旅客到林鳳營車站附近景點時，除了上Google查詢介紹外，也可透過智慧APP內的信息和YouTube影音介紹，讓遊客對六甲旅遊資訊、文化更加了解。

六甲數位中心與崑山科大資訊志工團隊攜手為社區導入的六甲幸福旅行智慧APP，遊客可在林鳳營車站、林鳳營故事館拿到旅遊摺頁，掃描上面的QRCode就能下載APP，或到APP商店下載六甲幸福旅行APP後即能使用，開啟定位及藍芽系統後，只要靠近Beacon設置的景點距離100公尺範團內，就會自動彈跳出景點資訊。

目前在林鳳營火車站及鄰近避難所、公車亭、樹屋、彩繪步道、鳳林派出所防空洞、林鳳營故事館、菁埔埤等，均有Beacon設置景點。

陳啟榮說，透過科技讓遊客在無人的導覽下也能有深度旅行的感覺，也為社區創造更多觀光發展機會。

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