阿里山牽起澎湖灣！嘉市澎縣觀光締盟 兩地城隍見證

2019-05-04 14:26

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市與澎湖縣聯袂推動跨域旅遊拚觀光！嘉義市長黃敏惠與澎湖縣長賴峰偉今天在澎湖縣進行觀光締盟，現場請來嘉市城隍廟、馬公城隍廟兩地城隍爺見證，喊出將阿里山與澎湖海灣牽在一起，「山盟海誓，我願意」9大誓約，一同爭取國內外觀光人潮。

黃敏惠說，嘉市是阿里山的入口門戶，更是畫都、管樂之都，美食美景多到數不完，要看山就到嘉義，看海到澎湖，山盟海誓一定讓旅人滿載而歸。

賴峰偉表示，澎湖的藍色公路「雲豹」、「藍鵲」高速客輪等，載著觀光客往來嘉義與澎湖，讓旅客看山看海一次滿足，山盟海誓的締結，將讓嘉義與澎湖交流更加密切。

兩縣市的觀光締盟信物，以阿里山檜木板為素材，刻上嘉市與澎湖的9大誓約，並設計將阿里山小火車穿過澎湖跨海大橋，象徵兩縣市未來將充分合作；中華民國旅行同業公會全國聯合會理事長蕭博仁與台灣省旅館同業公會全國聯合會理事長洪崇元等人也出席見證這一場觀光締盟儀式。

9大誓約內容，包括「推動雙方旅館住宿優惠」、「共同拓展國際觀光市場」、「促進雙方文化交流」、「推動雙方互送客源合作發展」、「共同推廣在地美食」、「促進雙方公務人員旅遊優惠」、「促進雙方單身公務人員聯誼」等。

兩縣市政府帶頭拚觀光，業界也積極跟進，嘉義市蘭桂坊花園酒店、樂億皇家渡假酒店與澎湖縣和田大飯店、元泰大飯店已經推出「買嘉義、送澎湖」或「買澎湖、送嘉義」的互惠方案。

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