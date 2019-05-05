朱立倫拋台中機場升級 南投觀光業力挺

2019-05-05 16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕前新北市長朱立倫，行腳下鄉之旅今來到南投與日月潭觀光業者座談，在縣長林明溱陪同下，與遊艇、旅宿業者交換意見，朱立倫說，拚觀光，國際機場的角色很重要，他認為台中國際機場應升級，擴充航線、航班，才有助遊客進到中部旅遊，未來北中南的機場都應升級，達到2024年國際遊客倍增目標。

朱立倫說，台中清泉崗機場雖然有國際線，是為國際機場，但航班、航線仍不夠，機場規模、設施相較對岸的二線城市機場，競爭力仍顯不足，他認為爭取國際觀光客，不能只靠桃園國際機場，不只桃園機場要再升級，台中機場、高雄機場也要同步提升，對於國際遊客來台觀光才會方便，他盼藉此大力拚觀光，期望能在總統第一個任期，於2024年達成國際遊客從1000萬提升到2000萬人次的目標。

林明溱對此相當認同，他說，現在要出國時常得凌晨出門前往桃園搭飛機，若台中機場能擴充航班、航線，對於中部7縣市的觀光產業，將有莫大助益，樂見朱立倫下鄉傾聽產業心聲，與各縣市攜手拚觀光。

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