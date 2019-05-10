不用拖行李趴趴走！ 桃園試辦宅配 外國人遊台更方便

2019-05-10 18:06

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園市政府從5月起推出行李直送服務，外國旅客在桃園機場場宅配通櫃檯交寄行李後，當天送達指定旅館，外國旅客遊桃園不用再拖著行李趴趴走。觀光旅遊局表示，目前合作試辦對象以「桃園好棧」的旅宿為主，限量3500件，若成效良好，將考慮擴大辦理。

桃園市政府觀光旅遊局今天在桃園機場入境大廳舉辦「玩桃園住好棧，行李免費配」記者會，知名旅遊達人吳鳳、圖佳，以及多名從泰國來台的網紅部落客共同出席記者會，為活動宣傳，希望吸引更多外國旅客能到桃園旅遊。

桃園市副市長李憲明表示，桃園國際機場旅運人次去年超過4000萬人次，帶動出可觀的觀光、旅遊、住宿需求，桃園市為台灣最重要的機場所在城市，為了積極導入機場經濟學理念，今年推出「玩桃園住好棧，行李免費配」服務，國際旅客從桃園機場入境後，就能把行李直接從機場宅配到飯店，搭配5月1日通車的「台灣好行大溪快線」，旅客搭乘便利的桃園捷運和台灣好行景點接駁公車，輕輕鬆鬆暢遊大溪、慈湖等著名景點，玩累回到飯店，行李已經送到飯店櫃檯了。

觀光旅遊局指出，旅客從5月起預訂入住桃園30家指定旅宿，必須先在線上填寫宅配單，再到桃園機場宅配通櫃檯交寄行李，即可享有每人一件行李免費配送至桃園指定旅宿服務；每日下午2時前交付，當日晚間7時就會送到桃園指定旅宿。

觀光旅遊局表示，目前合作試辦對象以「桃園好棧」的旅宿為主，限量3500件，若成效良好，將考慮擴大辦理「享受行李免自提，輕鬆遊桃園」的機場專屬觀光服務，相關資訊請上行李直送服務網站baggagefree.tycg.gov.tw。

旅遊節目主持人吳鳳表示，台灣是很友人情味的地方，他去過桃園每個夜市及風景區，桃園市政府推出這樣的服務，相信會有更多外國朋友會來台灣，他也要推薦外國旅客趕快來台灣旅遊。

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