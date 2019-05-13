中科量身打造標案疑雲 陳良基：涉案主管調離並啟動調查

2019-05-13 09:29

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，日前遭立委黃國昌質疑有弊，為鴻海相關公司睿綸生技量身打造標案，科技部長陳良基今天現身說明，科技部質詢後當天已啟動調查，為調查公正將相關人員調離現職。

科技部長陳良基今天出席立法院教育委員會前，針對中科案進行說明，他指出，有關中科採購案問題，科技部政風處委員質詢後當天就啟動調查，並請廉政署協助保全相關證據包含電腦封存，他也跟政風處特別交代，科技部秉公處理勿枉勿縱，希望透過司法偵辦，該調查就調查，該給同仁清白就給同仁清白。

陳良基指出，除了司法偵辦，他認為也需要進行行政調查，科技部成立專案小組，就採購程序行政面檢討，小組第一次會議也決議要把相關利益應迴避人員調離現職，所以涉案主管有嫌疑部分都調開，讓調查更公正透明進行。

陳良基強調，由於這是前瞻基礎的案子，委員也提到本案的處理對未來年輕人照顧、科技創新都非常重要，希望相關推動步驟不應該受本案影響，應該盡快繼續前進，一方面照顧年輕人，另一方面在科技創新部分推動智慧化行動創新基地。

關於得標公司睿綸日前在臉書宣布終止服務，陳良基說，目前中科回報還沒有接到廠商正式公文，因為有契約關係任何處置要回到公文來處理。至於主秘事發後調離現職原因，陳良基說，為了讓調查公正進行，專案小組建議調離現職。

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