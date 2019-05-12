天下的媽媽都是一樣的！ 老照片的母親容顏長這樣...

2019-05-12 23:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不分時代，天下的媽媽都是一樣的！鹿港攝影工作者鐘清溪，用相機紀錄早年台灣媽媽辛勤影像，有用「稱仔」賣花生的阿婆；也有農村媽媽背著娃娃，忙著把採收高麗菜疊放在「犁仔甲」，在艱苦的年代，展現母親堅強的一面！

鐘清溪說，在黑白照片時期，當時他還沒當兵，最大的興趣就是休假拿著相機拍照，而穿梭街頭田間媽媽為生活奔波的勞動，都非常吸引他的目光，讓他按下快門。

他說，1970年的台灣，市井小民的生活仍算艱苦，他拍下在彰化市光復路賣花生的阿婆，阿婆滿頭白髮，拿著「稱仔」的專注模樣，展現女性的韌性；而坐著剖竹篾的婦人，也同樣為生活在打拚。

鐘清溪說，他在田間也拍到勤奮的農婦，用背巾背著小娃娃，旁邊還跟著小男孩，正忙著把採收的高麗菜疊放在「犁仔甲」來搬運，這正是身為媽媽為下一代努力的最好說明。

在鐘清溪的鏡頭下，紀錄早期「三寸金蓮」小腳婦女在手壓泵浦旁洗衣服的畫面，也非常珍貴，他說，早年富貴人家的女兒才能綁小腳，如今早已成為歷史了。

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