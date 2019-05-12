百歲人瑞身教及言教影響子女 獲選模範母親

2019-05-12 15:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府於今天母親節舉行模範母親表揚大會，縣長王惠美出席表揚由各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範母親，其中今年100歲的人瑞模範母親康鏡，熱心助人的她早年生活雖不富裕卻時常幫助他人，還相當重視兒女學校教育，也常以身作則教養孩子，縣長王惠美感謝母親們無怨無悔付出，支撐起一個幸福的家園。

今年的彰化縣模範母親分別為林秀琴、巫楊玉、林碧燕、許愛知、陳阿珍、黃葉担、鄭季媖、柯阿緞、林姚阿審、陳黃玉鶴、林蔡梅、許陳甘、謝蕭淑味、江劉長花、陳許雪珠、何惠珍、楊施葉、陳玉姮、陳林富秀、余眼、楊梁匙、許王玉蘭、吳邱變、林翁碧娥、張昔、陳瑞美、洪莊寶珠、康鏡、蕭鄧閃、莊阿嬌、施金玉、許秋黎、黃王燕、趙阿反、林雪霞、陳寶燕、黃麗妦、陳月娥。

每一位接受表揚的模範母親，都各自有著令人感動的故事，彰化縣肢體傷殘協進會推薦的黃麗妦，罹患小兒麻痺的她在自身努力與家人協助下，從地上踽踽爬行進步到站立扶膝行走，成為可自力更生的西服店西褲師傅，還考取街頭藝人證照，積極參與公益活動回饋社會。

今年100歲的人瑞模範母親康鏡，常以身作則教養孩子，兒子也受母親熱心助人影響，在工作之餘，和多名學者及友人成立《台灣計程車學院協會》，致力於提升計程車業的服務品質，翻轉一般社會給予的負面印象。這些都源自於她對於兒女的身教及言教的影響所致。

現場除頒獎表揚模範母親，更有溫馨的擦護手霜、按摩、奉茶等感恩儀式及特別的「告白影片」驚喜，讓子女們有機會將平日不常對母親表達的感謝之情，透過影片傾訴而出，會場也規劃模範母親及家屬合照，充滿溫馨氛圍。

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