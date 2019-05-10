超級媽媽！她讓罕病癱女能跑馬拉松 長女次女成才華模特兒

2019-05-10 23:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲的昭欣罹患罕病X染色體脆折症，為台灣第一位女性患者，未滿月又因嗆奶窒息，造成嚴重腦麻癱瘓、癲癇及重度智障等多重障礙，在單親媽媽賴淑麗努力照顧和尋求療育及復健，現在會跑馬拉松也唸到高中，往自力更生邁進，媽媽也受到鼓勵，完成大學、當上老師的夢想，母女倆計畫明年寒假去環島，今天她接受台中特殊學校表揚時說：「謝謝女兒讓我找到生命價值，圓夢人生！」

「如果人生再來一次，我還是要生下昭欣！」48歲的淑麗回憶照顧昭欣的艱辛，但女兒會說、會看、會站，是母女一起努力得來不易的成果「喜悅無以形容！人生非常滿足！」擁有3個孩子的她不只把昭欣照顧好，大女兒、二女兒不但美麗也很成就，分別文藻學院畢業、當攝影師，東海大學美術系、兼職模特兒，大家都稱淑麗是「超級媽媽」，她卻說，「從孩子學到許，所有的成就都是孩子給的。」

昭欣不但罹患罕病、加上嗆奶缺氧致腦性麻痺，幾乎全癱全盲，加上身上有許多血管瘤，醫生甚至診斷這孩子活不過一歲，但是淑麗不放棄「我沒有時間難過！」有保姆證照的她深知早療的重要性，昭欣5個月大就開始早療，不會吸吮，就用針筒一滴滴餵，啼哭不停，就日夜抱在胸前安撫，4年多幾乎無法好好睡覺。

「我把昭欣當正常孩子，復健就對了！」淑麗與時間賽跑，不能錯過療育的黃金期，相信孩子的潛力「有做有希望」安排早療及醫院職能、語言、物理、視力等多重復健及針灸治療，後來又陸續發現有癲癎、聽障、過動症、自閉症等問題，但淑麗不被擊倒「關關難過、關關過！」帶著昭欣治療、復健、載助聽器，南北奔波。

淑麗一人帶3個女兒「不喊苦、不放棄」昭欣療育逐漸出現成效，視力改善、不用再戴助聽器，5歲時終於能站和叫一聲媽媽了，現在就讀台中特殊學校高職二年級，即使穿著背架、矯正鞋，學會跳舞、打鼓，也學會工作技能清潔和包裝，也跟著媽媽出國玩、爬山、騎馬、騎車百里、跑馬拉松，今年寒假將與媽媽騎協力車環島。

淑麗說，多次因為昭欣過動症發作爆衝，自己一度罹患憂鬱症，她尋求心理諮商、治療，堅信「有快樂的媽媽，孩子才會好起來！」為了讓昭欣能騎馬復健，即使經濟拮據，也在馬場以志工代賑，照顧孩子不懂不會的地方，懂得尋求資源協助，讓孩子更好，她感謝許多貴人幫助。

淑麗為昭欣犧牲與付出，卻回頭感謝女兒，因為昭欣的成長進步，讓她不只是平凡的家庭主婦，更讓她看見自己的價值與夢想「給我勇氣，讓我圓夢！」花上5年完成大學學業，為了兼顧孩子，就帶著3個女兒站在走廊聽課，現在是小學的代課老師，完成幾座百岳山，今年除了要環島、明年要出國爬山，未來要成馬術教練。

台中特殊教月學校今天舉辦感恩母親節活動，學生上台表演，感謝媽媽，校方表揚多名辛苦媽媽無怨無悔為兒女奉獻。

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