每逢上下班就要吵架甚至打架 竹北上泰和的憂鬱源自於它

2019-05-12 22:36

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市環北路1段286巷約40戶居民今天群集向縣議員林增堂陳情，抗議住在這條巷內根本是「有路無法走」！因為短短約500公尺、路幅僅容1輛汽車通過的該巷是台元科技園區上班族愛走的捷徑，無法會車、又沒任何控管措施，住戶上班上學簡直寸步難行，導致每天出門上班上學，竟要先跟行經車陣吵架、甚至打架才能如願，真的不堪其擾，再不改善，大家都快得躁鬱症！

陳情居民徐鏡朋說，這條巷子位於竹北市泰和里1、2鄰的「上泰和地區」，貫穿國道中山高而聯絡118號縣道跟環北路，是條既成道路，而巷子西側的出口對面就是台元大門。台元旁的中山路、118號縣道、縣政2路、以及環北路，上下班時間都是交通「闇黑點」，園區的上班族為此都改走286巷作為上下班的捷徑。

然而這條巷子路幅太窄，就連機車、或行人跟汽車會車稍有不慎都可能翻落一旁的稻田，所以當上下班「車龍」湧入巷內時，住戶要出門根本像要登天。

可怕的是，這條巷子裡還有3處、合計30公頃的市地重劃住宅區，其中1處已有上百戶慢慢入住，同樣只能靠這條巷子對外交通，未來的交通可見只會更糟！

住戶劉明峰說，他們出入像打仗，有苦已經無處說，偏偏台元的警衛都把下班車流導入該巷，有時住戶臨時要再外出跟下班車潮反向，好像他們是逆向的不守規矩者，讓人感覺很不是滋味。

林增堂說，他將找相關單位一起會勘評估。先期看是否能先利用現有號誌用秒差方式來緩解。再來爭取看能否原路拓寬，或在中山高東側新闢1條南北走向的道路，銜接中山路跟118號縣道交會處以分散車流。

縣府交旅處直言，邀請包含台元在內的相關者共同會勘很必要，初步他們建議尖峰時段用單向管制方式解決最能立竿見影。

新竹縣警局表示，他們可以透過號誌調整適當秒差來疏解現況，也建議透過里長、台元共同宣導用路人避免進入該巷，畢竟路幅太窄。

竹北市長何淦銘說，他們計畫在縣政2路、環北路口新建地下道徹底解決台元周邊的塞車問題，五月底他將親自到中央簡報爭取經費。至於是否拓寬該巷？他願配合縣府會勘評估。

台元科技園區表示，他們的義警只負責維持園區周邊道路在上下班時的交通順暢，沒有刻意導引車流進入該巷。未來願配合縣府整體疏導的政策，也會配合請各區內各廠商加強宣導，請員工行經該巷務必注意用路安全和尊重別人的用路權益。

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