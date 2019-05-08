給里長充分人事權 竹北市決議「鄰長遴聘要點失效」

2019-05-08 21:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市近來發生鄰長遴聘爭議，市長何淦銘今天說，經市務會議討論決議，即日起依循「新竹縣村（里）、鄰編組及調整自治條例」辦理，原「竹北市鄰長遴聘、解聘要點」失其效力，給里長充分人事權，協助里務推動，以維持里內詳和、避免分裂。

對此，有里長認同表示，過去有尊重資深鄰長的觀念，但是服務時間長並不代表績優或是必獲續聘，依上述自治條例，鄰長任期與里長同，鄰長與里長同進退也可避免選舉因素干擾。此外，在資訊時代，民眾常運用網路媒體收發訊息，里務宣導也得跟上時代腳步。

竹北市代鄭建村日前在定期大會上質詢指出，接獲數名前鄰長陳情未獲續聘，卻遴聘其他鄰、其他里的人或是他鄰的親友，質疑違法，尊嚴受損；鄰長為民服務雖是無給職，但每月享有2000元津貼等福利，因而向監察院和縣府、市公所政風單位陳情。

此外，竹北市公所民政課因接獲民眾陳情，日前發文全市31個里，要求未在本鄰遴聘鄰長的里，除了特殊原因報公所同意之外，非本鄰任鄰長者，6月1日前要更聘過，並將依「竹北市鄰長遴聘、解聘要點」全面普查。

此事引發里長們議論紛紛。有里長抱怨，就職後1個月內就要交出鄰長遴聘名單，但少數鄰未能找到有意願的人，只好用暫代人選；另外，要點規定服務績效優良的鄰長優先續聘，但公所並未提供績優鄰長名單。此外，新鄰長都經過市公所審核並於2月1日上任，如今卻又要求更聘非本鄰鄰長，徒增里內紛擾。

何淦銘說，竹北市鄰長遴聘、解聘要點有爭議存在，經市政會議討論後，決議依循新竹縣的自治條例辦理，全市670多名鄰長由里長遴聘，受其指揮監督，並與里長任期同；但建議儘量不用三等親，以免造成里民反彈。

竹北市公所民政課說，原則上仍建議鄰長遴聘本鄰的人，像是新竹市、台北市、新北市或桃園市，自治條例都有規定鄰長應遴聘鄰內的人，竹縣卻未規範，建議縣府也能修正辦理。對此，民政處長吳聲祺說，會參考研議。

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