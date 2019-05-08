「新瓦屋」紫色彩稻地景藝術 驚豔竹北都會

2019-05-08 16:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕想欣賞稻田彩繪藝術，不必跑鄉下！新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，被高樓大廈包圍的1分多田，一期農作種植紫色彩稻搭配一般水稻，近來從高處俯瞰，襯托出「新瓦屋」3個大字，正值園區荷花盛開，吸引許多網美和攝影高手取鏡。

為了再現六家聚落的鄉村風情，新竹縣府定期依時序，在新瓦屋水稻生態教育園區耕種不同的農作物。文化局長李猶龍說，今年的雨量充沛，一期農作特聘請台灣稻農有限公司規劃「稻田彩繪」（由苗栗農業改良場技術授權），種植紫色彩稻品系IR1552（屬長粒秈型稻、口感硬），在台灣目前除了作為基礎研究，主要作為稻田彩繪或觀賞用盆栽，彩稻育成種植期約115至120天。

彩繪稻田規劃初期需先以田地範圍概估文圖的大小，確定文圖規格後，請專人在水稻田中進行圖型布點，在布點範圍插植彩稻秧苗，周邊再續插越光米秧苗；兩項作業均須人工完成，重現早期農夫插秧情景。

自3月中旬插秧以來，因顏色不太一樣，常引發路人議論田裡種的是什麼稻子？近來，站在「或者書店」後方俯瞰，彩稻在越光米襯托下顯見3個斗大的地標「新瓦屋」，為園區注入新氣象，令人心曠神怡。

新竹縣長楊文科說，新瓦屋稻田彩繪地景藝術觀賞期約2個月，可延續至7月中旬，還將配合暑假板凳電影院，進行稻浪小劇場表演；另園區生態池目前粉色荷花朵朵開，荷葉綿延、魚群穿梭，搭配蛙鳴顯得熱鬧非凡，可說是都市難得的田園景致，歡迎民眾前來拍照、打卡。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/