竹北公十公園變更住宅用地？ 居民連署說NO

2019-05-07 22:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府針對全縣尚未取得的都市計畫公共設施保留地，進行專案通盤檢討；其中，變更竹北（含斗崙地區）都市計畫細部計畫正在公開展覽，中興里長莊淙澍發起連署，盼保留公十公園，不要變更使用，現已獲得逾200人連署支持。

縣府國際產業發展處城鄉發展科說，此計畫目前在公展期間（4月15日起至5月15日止），未來收集民眾陳情意見後，召開縣都委會專案小組時，會請需用機關竹北市公所說明保留與否，並將民眾意見提請委員會審議。

莊淙澍說， 公十公園的部分用地，經竹北市公所透過引進民間資源開發並建置為中興公園，完成後捐予市公所，於2018年8月落成，目前提供周邊住戶休憩使用，並非都市計畫中的未使用狀態，此不符現況的變更，不僅不符合居民期待，也破壞市公所財產。

莊淙澍說，根據公展草案，縣府擬將公十用地中將近零點五公頃（約占公十的82％），變更為第二種住宅區，面積約1600坪，依竹北住二容積率200％計算，將增加3200坪樓地板面積，以一戶平均30坪推估，至少增加100戶以上。

但目前公十周邊的道路與停車空間皆已不足，若再將公十用地變更住宅用地，將導致當地生活環境大幅惡化，違反了都市計畫法中所規定檢討後的服務水準不應低於檢討前之原則。因此，迄今已有逾200名中興里民連署，希望保留公十用地，不要變更使用。

莊淙澍說，公十用地不僅無變更使用的必要性，居民們更進一步期待縣府未來能夠完整建置公園，同時建議可採地面公園、地下停車場的規劃，以解決周邊停車空間不足的問題；另外，公十用地周邊的道路也應盡快連通使用，以緩解車流堵塞的問題。

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