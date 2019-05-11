魚鱗變「珍珠」 喝珍奶也能攝取膠原蛋白

2019-05-11 13:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國立高雄科技大學水產食品科學系教授蔡美玲指導學生，成功運用加工副產物再利用的技術，開發出「膠原珍珠」，結合台灣最知名的手搖飲品「珍珠奶茶」，讓民眾喝珍奶時，也可以攝取到膠原蛋白。

蔡美玲表示，她每天在實驗室裡看著水產加工產副產物，如魚皮、魚鱗及魚骨等利用度低，加上台灣每年水產加工過程中衍生的副產物約27萬噸，儘管部分副產物可再製成飼料、肥料等，容易形成資源浪費，對環境造成負擔。

蔡美玲於是和學生著手運用「加工副產物再利用」的技術，將這些別人眼中的廢棄物再製，萃取其中的膠原蛋白，並將其二次副產物再應用製成「膠原珍珠」，達到零廢棄的目標。

製造膠原珍珠的過程中，藉由專業技術去除腥味，加入天然簡單的原料製成，坊間為增強珍珠賣象及口感所添加的焦糖色素、羧甲基纖維素鈉（增稠劑）及苯甲酸鈉（防腐劑）等食品添加劑等都沒有添加。

膠原珍珠烹煮時間較一般珍珠來得短，可節省店家人力及電費，其Q彈帶點脆脆的口感，民眾在品嚐時，除可避免攝入過多食物添加劑與澱粉，同時也可補充膠原蛋白；但因市售粉圓製造機，無法配合生產，校方已著手自行開發量產膠原珍珠的機器，讓消費者有機會喝到不一樣的珍珠奶茶。

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