公幼特教生緩讀小學 家長怨「無法原校就讀」

2019-05-10 20:08

〔記者何玉華／新北報導〕目前就讀國小附設幼兒園大班的小成（化名），依規定6月將進入國小就讀，但因發展遲緩，經新北市教育局核定可緩讀，家長決定緩讀卻面臨必須轉校的規定，無法原校就讀，新北市議員葉元之今天在業務質詢時，認為教育局美意做半套，希望能檢討規定，讓這些孩子原校就讀。

教育局長張明文明確表示，無法讓學生原校就讀，除了原班同儕已經畢業，適應新同學就跟安置其他校一樣，還是會有適應問題；另一方面，鼓勵孩子到國小就讀，國小分齡教學，也會有比較充足的特教資源。且今年經過檢討，已要求家長在申請緩讀前先評估，並提交學童安置計畫，若要原校安置，必須等招生結束後有缺額才能提供。

葉元之指出，小成當初抽籤到公幼就讀，中班後發現有時間錯亂、無法正確表達的狀況，今年經「新北市特殊教育學生鑑定及就學輔導會」核定緩讀小學一年，沒想到卻不能繼續留在公幼，必須自行尋找其他私立幼兒園續讀，家長雖尋找其他私幼，卻四處碰釘子。

葉元之認為，教育單位應該更積極協助特教生，重視家長的困境；協調會上，教育局以會排擠其他學生就讀公幼權力，規定緩讀不得續讀公幼，但公幼入學時可以優先入學，申請緩讀後卻強迫轉到私校就讀，作法矛盾。

教育局補充指出，特殊教育需求學生在申請暫緩入學時，會提供三摺頁及相關公告的規定給家長，並在暫緩入學申請須知及配合事項裡明確敘明暫緩入學必須先以私立幼兒園、機構或醫療院所做為計畫執行的場所，或在公幼一般階段招生作業結束後的缺額，才能登記候補入園，並經家長簽名同意後申請，與鄰近的台北市、桃園市機制一樣。

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