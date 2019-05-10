太陽雨灑落 高美館邀民眾一起《走讀東南亞》

2019-05-10 15:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高美館與東京森美術館攜手策劃的「太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術」特展，以東南亞常見的天氣現象「太陽雨」，隱喻東南亞歷經的社會變遷、滄海桑田，並在特展期間推出「走讀東南亞」系列跨域講座，邀民眾牽手探索東南亞。

高美館指出，認識東南亞是個有樂趣、驚喜的冒險，但也是不能迴避的嚴肅課題，「太」帶領民眾關注1980年代迄今，呈現區域各國民族、政治、文化、歷史等各種議題的東南亞當代藝術。

「走讀東南亞」全系列跨域講座用平易近人的方式，帶領民眾一同探索、認識東南亞。首場在19日登場的講座，由燦爛時光東南亞主題書店負責人張正帶來「東南亞常識大挑戰」， 包含文化、歷史、節慶、歌曲、武術等方面的問題，有趣味，也有諸多脈絡可探討，考驗大腦知識庫裡究竟有多少認識東南亞的存檔資料。

接續登場的講座內容五八花門，有東南亞各國國菜及香料如何運用到台菜、導讀菲律賓農村小說《老爸的笑聲》及尼的草根文藝現場等，透過各種主題與不同面向，漫走賞讀在探索東南亞的行路上。

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