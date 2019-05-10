超暖心！七旬阿嬤誤帶小雞上火車 台鐵人員助返家

2019-05-10 11:49

［記者王峻祺／花蓮報導］家住台東都蘭的70歲陳劉阿嬤，昨午自台鐵樹林站上車，搭乘426太魯閣號返家，卻誤帶1箱、約10多隻小雞上車，經松山站時遭列車長發現，因引起乘客議論，不敢張揚，待風波平息後，才默默向車長「自首」；由於台鐵禁帶鳥禽類搭車，緊急讓阿嬤在花蓮站下車，原協助安排託運及搭乘下班列車返回台東，但家人婉拒，親自驅車到花蓮接送阿嬤及小雞回家，並向台鐵人員道謝後致歉，直呼「台鐵揪甘心！」

花蓮火車站長林德香說，小雞原本放置在行李位置，經列車長發現並由乘客反映後，緊急詢問「誰是小雞主人？」但問了幾次都無人承認，直到下個車廂巡查時，阿嬤才一臉驚恐，默默走向車長旁「自首」，因深怕遭罰款，還頻問「會不會怎麼樣？」

林德香說，車長頻頻安撫不安的阿嬤，直說「沒關係！」強調會先安排到花蓮站下車並幫忙協助將小雞託運回台東，阿嬤則可搭乘下班車返家，停靠花蓮後，就請阿嬤先到站長室等候，還一併聯繫家人告知狀況。

他說，阿嬤位在台北的女兒及兒子得知後，堅持要到花蓮將媽媽接回台東都蘭，由於當時已晚，台鐵準備咖啡及便當讓阿嬤果腹，兒女到達後，一家人頻頻向台鐵人員道謝，還致歉表示，造成困擾真的很抱歉。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，由於2005年時全球禽流感疫情擴大，台鐵配合交通部發函規定，禁止攜帶鳥禽搭乘火車，避免疫情失控，因此目前台鐵仍不允許人鳥同車，但可透過行李包裹專車託運。

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