打卡勝地午后時光過節 警察媽媽偷閒聊媽媽經

2019-05-10 10:07

〔記者許國楨／台中報導〕為了替辛苦的警察媽媽提早度過母親節，台中市第二分局分局長誌良前天下午與已為人母的警察同仁相約北屯區知名的打卡勝地喝下午茶，一名從事刑事工作超過30年的偵查隊小隊長說，做刑警24小時待命隨時準備衝鋒陷陣，難得真正放鬆一下，與同為媽媽的同僚大聊媽媽甘苦談，真是令人難忘的母親節活動。

為了犒賞平日要兼顧家庭和工作蠟炬二頭燒的警察媽媽，第二分局在今年母親節前夕，有別以往辦公室的靜態動，特別帶這群媽媽們走出分局，相約北屯區知名歷史建物景點「一德洋行」喝下午茶，一夥人很驚豔市區竟然有如此美麗的景點，紛紛在這具有歷史及獨特性的建物內開心拍照留影，享受難得的午茶時光。

其中包括兩位帶球跑的準媽媽，婚後首次懷孕的女警陳芳馨說，對許多身兼母職的女警來說，暫時放下工作和家庭偷個閒，讓能過個真正屬於自己的節日，這種經驗很特別；而從事刑事工作超過30年的偵查隊小隊長邱姮美則說，做刑警24小時待命，隨時準備衝鋒陷陣，難得能真正放鬆一下，與同為媽媽的同僚大聊媽媽甘苦談，真是令人難忘的母親節活動。

萬紅叢中一點綠的分局長高誌良，也帶著妻子一起出席這場午茶時光，期間也分送康乃馨給同仁，只見警察媽媽們笑容燦爛，好心情堆滿面容，他表示，已婚女警要兼顧家庭工作相當辛苦，希望利用活動帶同一起走到戶 外，彼此有機會互相聊聊天，互相加油打氣，更祝福也在背後默默付出的警眷們，感謝無怨付出才能讓第一線同仁心無旁騖，對治 （交 ）安工作努力奉獻。

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