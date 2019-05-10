教師法修法續拉鋸 立院今下午三讀

2019-05-10 10:16

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法仍持續拉鋸中，立法院教育委員會初審通過，立法院院會今天下午可望進行二、三讀程序。全國家長教育志工團體聯盟及人本教育基金會等家長團體和民間團體力挺速速通過修法，但全國教師工會總聯合會則以草案爭議仍大，反對逕行二、三讀，彼此意見對立。

全志盟等家長團體促速通過

教委會初審通過《教師法》修正案，降低不適任教師解聘門檻，且把不適任教師分為「違反性別平等」、「違反兒少福利及體罰霸凌」、「教學不力或不能勝任工作」及其他等4種類型，若涉違反《性侵害犯罪防治法》被判決有罪確定，可免經教師評審委員會審議，並免報主管機關核准，直接予以解聘，且終身不得聘任為教師。

至於教學不力不適任教師，初審草案在原有的教評會程序之外，再增加教師校外專業審查會（專審會））機制，專審會成員包括主管機關行政代表、教育學者、法律專家、兒少福利專家、家長及教師會代表等，協助學校調查不適任教師，學校可將涉教學不力的教師送專審會，審查屬實後再送教評會複查，教評會審議和決議門檻降為2分之1以上，較易解聘或不續聘。

全志盟理事長吳福濱表示，數十年均無法有效處理不適任教師，形成一股快炸鍋的民怨，教師法修法是要「搶救要被悶死的嬰兒」！台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，基層教師也不願意不適任教師在校，為何教師團體不幫好老師說話？不好的老師對孩子造成重大傷害，學生最重要，希望教師團體支持，讓不適任教師離開校園。

全教總反對 認爭議之處仍多

全教總理事長張旭政表示，教師法修正草案在教委會討論完畢，並無保留協商，但在討論過程中可以發現爭議之處仍有很多，例如教評會增聘外部人員是否妥當、是否真能解決問題等關鍵爭議有待釐清，這次修法，教育部原本說只處理不適任教師部分，現在卻包裹對中小學教師不利的條文，實有背信之嫌。

張旭政舉出有爭議處如草案第33條，空白授權教育部逕行訂定專業發展方式。未來恐扼殺教師多元的專業發展空間，全教總表達強烈反對。另將中小學教師與大專教師就共同權益事項「進行切割」，像是中小學教評會處理性平、體罰霸凌要有外部委員，大專卻不用；又如大專院校申評會教師組織代表非由地方教師會派出，卻是由大專同級教師會派出，此等做法顯有歧視中小學教師之嫌。

張旭政表示，教師法仍有許多爭議之處，反對教師法逕行二、三讀，呼籲朝野立委仍應進行溝通協調，將上述不合理之處修訂後，再做三讀通過。

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