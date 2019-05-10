別擔心母親節濕涼！ 氣象專家：週末轉晴回溫

2019-05-10 09:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕下了近一週的雨，濕濕涼涼令人難受，不過天氣即將有所轉變！氣象達人彭啟明在臉書發文指出，下雨情況在今天中午後會有明顯緩和，週六日會越趨穩定，且還會回溫，高溫上看31度，可以把握機會外出，或者洗衣曬衣。

彭啟明以「午後雨勢趨緩周末轉晴回溫 下周轉趨炎熱午後雨」為題發文，內容指出，今天的天氣是在轉好當中，雖然台灣上空還是有些殘存水氣，目前以中南部較多，北部已經緩和，預期到中午過後，應該緩和會更多，明顯的轉晴，從週日開始，連續4、5天的雨勢，總算可以告一段落。今天下半天開始，水氣減少，仍然是東北風，但有陽光露出，溫度會稍微回溫一些，今天約比昨天高出1至2度，但早晚還是有和昨天類似，仍有點涼。

至於週六日2天，彭啟明說，將由目前東北風改為吹東風或東南風，東半部可能有些短暫雨，西半部靠山區或是部分平地，有午後短暫陣雨發生機會。而溫度將明顯回溫，預期溫度可到23至31度間，中午前後開始有點悶熱，和這幾天反差很大，歡度母親節時，要注意溫度的變化，北部地區應該是春夏之間轉換，要適時的穿著涼爽透氣衣物，但大致上是很舒適的天氣，藍天白雲，建議好好把握，也可多洗衣曬衣。

至於下週，彭啟明說，風向也將逐漸轉為偏南風，預期西南風會明顯增強，溫度也逐步升高，中午高溫都站上30度以上，甚至到週三四可能會到33至35度，雖然可能較為晴朗，但午後陣雨可能會增多，或是西南季風帶來的對流雲系，過去幾天在台灣南方，還是頗多的熱對流發展，只是台灣這仍為東北風，沒有北上影響台灣，仍要留意是否有系統接近，但大致上天氣大幅轉換成吹南風，提醒要多留意。

關於之後鋒面影響的狀況，彭啟明提到，預期下個週末時，有波鋒面系統南下，但目前變數仍大，是否會如南下，在強度及時間點上仍有太大變動空間，還不需過於擔心，大家可以好好把握有將近一週，有點熱，不算太熱的初夏到盛夏天氣，再過一個月，等到梅雨季過後，盛夏就正式報到，會和現在很不一樣了，要珍惜目前的天氣。

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