勇闖大膽島！高中職生當先鋒 登島夜宿實境解謎

2019-05-09 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門青少年大作戰「勇闖大膽島」實境解謎活動今天啟動，首批邀請金門青少年夜宿3月才開放的戰地秘境大膽島試膽，並結合實境解謎遊戲，是一項考驗智慧、勇氣和團隊精神的新體驗。金門縣政府說，未來將接受地區旅行社專案申請，邀請更多人登島挑戰闖關。

大膽島3月1日對外開放觀光，全島面積0.79平方公里，島上沒有路燈，沒有自來水；這是金門縣政府首度開放登島客「夜宿大膽島」，可以更真實感受「夜色茫茫、星月無光……」的戰地氛圍。

縣府說，青少年大作戰「勇闖大膽島」實境解謎活動由金門縣政府主辦，烈嶼鄉公所協辦，由辦理多年營隊活動經驗的金門縣救國團承辦。活動結合實境解謎遊戲，把遊戲從室內搬到大膽島，參加學員利用2天1夜時間，以團隊合作、推理思考解謎，將大膽島戰役的故事及場景化為真實，讓學員「走進」大膽島探索與行動，從玩中學，了解大膽島的英勇故事以完成實境解謎遊戲，回程可到位於烈嶼鄉的全國民間第一座步槍模擬射擊館，感受巷戰氣氛。

縣府說，勇闖大膽島安排金門高職、金門高中學生分兩批登島，今天由高職校長劉湘金在救國團金門青年活動中心為首發學員加油，中午用餐隨即乘船到40分鐘船程外的大膽島，展開解謎挑戰行程。

未來將接受地區旅行社專案申請

縣府指出，勇闖大膽島活動結合全民國防教育、軍事特色，並期盼給大膽島活化開放後，帶來新的生命力及提升觀光效益。另考慮提供登島遊客多樣化遊程選擇，觀光處未來將接受金門地區旅行社透過專案申請，推出這項全國獨一無二的登島遊程。

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