他打算用這碗「思慕魚丼」 讓日本看見台灣的善良

2019-05-09 22:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼前年受日本大阪教會邀請赴日「義煮」，愛心總舖師蔡瑞成第3度攜手「台江漁人」顏榮宏等共7人，將於母親節後從台南飛往日本大阪最多街頭遊子聚集的西成區，和當地熱愛台南的好朋友插畫家山崎兄妹及日本友人會合，一起要在教會不到2坪狹小的廚房內，用3小時完成250人份「府城思慕魚丼」料理，為日本弱勢朋友獻上來自台灣的關懷。

愛心團隊是採用顏榮宏飼養的虱目魚、優格白蝦和牛頭牌調味料，許多食材來自本地，扛重運送出國，對於這支7人團隊也是項任務挑戰。

蔡瑞成表示，思慕魚丼以醬滷虱目魚與筍乾等食材，結合日本料理作法，希望獻上這碗溫暖，讓日本寒士（街友）也能看見「台灣人的真、台灣人的好、台灣人的善良」。

同為台南安南區人的台南市議長郭信良和蔡瑞成自孩提時就認識至今，知道這件具有意義的事情後，今（9）日在南市議會公開授旗、鼓勵團員並贊助部分經費加油打氣。

郭信良表示，透過料理方式，默默行銷台南的虱目魚和推廣雙邊城市國民公益交流活動很有意義，希望社會大眾多支持這種溫暖人心的國民外交。

經營東香餐廳的蔡瑞成，不僅平日送愛到偏鄉學校，烹煮料理和育幼院的孩童分享，還連續9年為台南人安基金會掌杓，在寒冬歲末席開百桌，讓流浪街頭的寒士朋友也能好好吃頓尾牙過個好年，因此有「愛心總舖師」的稱號。

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