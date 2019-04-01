看看政治採購...2015台灣虱目魚中國承諾2160噸只買19噸

2019-04-01 13:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國政治採購，台灣虱目魚就曾受害過，2015年中國承諾採購2160公噸僅實現19公噸，更造成當年虱目魚池邊價格下滑到8年內最低，農委會主委陳吉仲表示，不能放棄中國市場，但是不能依賴他。

農委會主委陳吉仲今天在經濟委員會中，針對兩岸農產貿易進行分析報告，陳吉仲表示，政治性採購一旦突然停止，對農民絕對是傷害，不能放棄中國市場，但是不能依賴他。

陳吉仲表示，政治採購如果有正面發展樂觀其成，但是非市場因素的採購突然停止，對農民絕對是傷害，中國商品政治性採購都會預告在哪些縣市採購農產品，透過哪些特定通路，2009年到2015就是透過這樣的操作模式，導致採購失敗，影響農民權益。

陳吉仲以虱目魚政治採購為例，2011年到2015年台灣學甲食品公司與中國上海水產公司進行契作，每年出口均未超過原承諾契作數量，陳吉仲表示，2015年中國承諾採購2160公噸，最後成交的只有19公噸，當年更造成國內虱目魚價格池邊價格當年下跌，平均價跌到每公斤70元。

對於中國政治採購的做法，陳指出，中國透過本身的國營事業進行操作，經過這些訂單向台灣農民團體、在台轉投資公司採購，農民接到訂單後，農民不知道他賣的農產品進入這樣的政治採購系統，但是這種政治採購，一旦沒有政策補助就會停止，也會擾亂台灣產品在中國市場的行情。

陳吉仲以諾貝爾獎得主Joseph Stiglitz對自由貿易協議觀點來說，他指出，任何貿易協議必須是對等的，貿易協議不應把商業利益放在國家利益之上，而且談判過程必須透明化，如果沒有這3點，就只是虛假的貿易自由化，同樣適用在農產品訂單的協議和MOU。

陳吉仲：數據可見不放棄中國市場 但不能依賴

陳吉仲指出，2012年台灣和中國兩邊農產品貿易不到4億美元，去年已經成長到將近25億美元，成長5倍，從數字就可以看到民進黨政府當然沒有鎖國，農委會要做的，就是成立農產品外銷平台，跟所有業者確保不會因為國內價格波動讓外銷訂單無法賣出，一旦國內價格波動會有行銷費用補助模式；中央和地方也要合作，確保訂單可以落實；還要加強冷鏈物流系統。

陳吉仲表示，希望地方和中央一起打國家隊，大家在同一條船齊心同力，面對不同外銷策略，農產品要透過中國走向全世界，而不是依賴單一市場，不能放棄中國市場，但是不能依賴他。

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