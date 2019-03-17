韓粉為敗選嗆拒吃虱目魚 市民：連謝龍介都說要幫農漁民

2019-03-17 19:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南第二選區立委補選，國民黨選將謝龍介小輸民進黨對手郭國文3千多票，有「韓粉」在網路大罵農民投綠不投藍、甚至氣得揚言拒吃台南虱目魚。有台南民眾反問，謝龍介承認敗選後很有風度地說會繼續幫農漁民尋找銷售通路，落選人都說不會不幫忙，「那韓粉是在跳什麼腳呢」？

對此，台南蔡虱目魚專賣店業者蔡武揚認為，謝龍介已在台南最深綠區拉近與民進黨距離，韓流並未退燒，請韓粉不必過度反應。

蔡武揚說，本屆立委，民進黨黃偉哲在台南第二選區狂拿14萬6千多票、得票率高達76％多；國民黨只有3萬5千多票、得票率18％多，綠比藍多達11萬票，兩年多後，國民黨與民進黨票數拉近到僅3千多票，民進黨只是險勝；國民黨謝龍介只經營短短時間有此成績，已令人刮目相看，不能以此遽論斷韓流退燒。

蔡武揚坦言，韓國瑜當選高雄市長以來形成的韓流，確在週休假日期間對台南小吃業者造成影響，因為選後很多人利用假日到高雄玩（包括前陣子屏東燈會），其台南虱目魚店這幾個月週休假日業績平均掉了2、3成，平日較不受影響，希望台南市府能辦些特別的美食活動，把假日客再吸回台南。

台南市民王小姐說，台南在地養殖的虱目魚就是好吃，吃虱目魚單純就是為了美味、為了健康想吃，何必扯上政治，讓虱目魚也被泛政治化，沒有必要吧！韓粉若真的拒吃，釋出的虱目魚恰可給其他愛好饕客多享用的機會。

王小姐說，能幫虱目魚養殖業者拓展行銷通路，這是政府與政治人物都應該做的，謝龍介承認立委敗選、也很有風度的說會繼續幫農漁民尋找產品的銷售通路，謝都說不會不幫忙，「那韓粉是在跳什麼腳呢？」，希望韓粉能理性些、不要製造藍營與基層農漁民的對立。

另1位市民阿邦認為，謝龍介已在台南深綠區頗有斬獲、拿到5萬9千多票，不能說第二選區的農漁民都不挺藍、沒受韓流影響，韓粉嗆拒吃虱目魚只是會把漁民與藍軍距離拉的更遠，沒有實益，台南虱目魚就是好吃，毋庸置疑。

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