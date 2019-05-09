危老條例明年到期 基隆議員促市府速提配套

2019-05-09 21:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例」獎勵重建容積時程，將於2020年5月底到期，基隆市議會多位議員今天質詢時指出，擔心過了時效誘因不再，民眾更沒有動能去辦都更；也有議員建議借鏡台北市設「危老重建推動師」當推手，加速危老房屋重建腳步。議會最後結論，請市府研擬相關配套作業規定，並鼓勵民眾以「自主更新」方式重建，並請市府酌予放寬建蔽率與建築高度，加速市容提升及老舊房屋改建。

議員張耿輝說，基隆老舊建物都更腳步慢，因台北市及其他縣市容積、建蔽率高，基隆的房子無法一間換一間，造成民眾寧願房屋放著老舊，甚至於危險了仍居住。張耿輝建議，容積率明確化、並且因地制宜，他說，民眾有能力早就買新屋居住，不可能蹲在老房子，唯一就是希望借都更能夠一間換一間，但建商要來都更蓋房子，沒有2、3成利潤不會做，所以，基隆都更難，影響都市發展。

議員鄭文婷指出，基隆市現況，70％建蔽率，100坪土地只能蓋70坪，現在最普遍容積率300％計算，可以蓋到3倍，適用危老條例最多390坪，比原本蓋到4樓的坪數少，在此困境下，如果沒有其他獎勵措施，就沒辦法鼓勵基隆市的老屋更新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/