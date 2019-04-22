新北市防災容積獎勵50％ 中央打槍

2019-04-22 20:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕為加速危險老舊房屋重建，「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」去年3月23日實施（簡稱防災自治條例），其中規定，若取得全數所有權人同意，最高給予50％容積獎勵，優於中央危老條例的40％，法案送中央備查時，被內政部打回票，恐影響目前受理的5件申請案。城鄉局表示，已發文向內政部溝通，若無法獲中央同意，將循都市計畫變更解套。

民進黨市議員廖宜琨今天質詢指出，新北市長侯友宜推動「都更三箭」政策，至各地舉辦說明會，但內容太深奧，民眾根本聽不懂，無法達到預期效益；此外，中央危老條例與新北市防災自治條例兩套法規並行，但提供誘因不同、相互扞格，目前新北自治條例已被中央「打槍」，且時效到明年3月截止，他建議延長施行時間。

城鄉發展局長黃一平表示，新北防災自治條例送中央備查時，有部份條文未通過，爭議在於內政部認為市府不經審議程序，直接給予50％容積獎勵的門檻過於寬鬆，甚至比中央危老條例提供的40％容積獎勵上限還高，將造成環境容受力下降，城鄉局已發函向內政部說明。若中央仍不同意，針對可能受影響的5件申請案，市府研議透過都市計畫變更方式提高基準容積，盼維護住戶權益。

5件申請新北防災自治條例的案件分別位於蘆洲區水湳路、三重區長元街、淡水區自強路、淡水區平遠街與淡水區學府路，都更處皆已派員協助重建。

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