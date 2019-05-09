桃市議員黃景熙驚爆 全國3/4硝酸鹽廢液送到桃園偷排

2019-05-09 18:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕台中火力發電廠放流水硝酸鹽超標，遭台中市政府環保局罰款2000萬元，全台矚目。桃園市議員黃景熙今天在質詢時爆料，硝酸鹽廢液主要來自半導體、太陽能工廠，最後送到再處理機構，桃園是處理重要基地，約占全國總量3/4，由於再處理機構沒有處理能力，都是趁機偷排，嚴重影響河川、海洋，也對人體健康造成重大威脅。

桃園市長鄭文燦說，再處理機構都設在工業區，最後進入工業區污水處理廠，市府會採取源頭管理方式，要求工業區針對區內納管工廠水質進行監測，尤其是廢酸再處理機構要加強查核，如違規排放情形嚴重，可停止收受其廢水排入污水處理廠。

環保局說，針對桃園市23家處理廢酸機構，環保局將展開盤查計畫，利用一個月時間完成轄內處理硝酸機構盤查工作，檢視流向與製程處理能力，如有流向不明或收受量明顯超過可處理量的機構，將輔導業者裝設廢液處理設備，未完成改善者不排除撤銷其代處理項目許可。

環保局對各工業區污水處理廠都有定常巡檢稽查及採樣，如有超過標準即依法裁罰，近3年針對沿海工業區稽查件數高達6818件，告發處分776件、告發率11％，移送司法機關偵查2家，停工37家。

黃景熙說，半導體、太陽能工廠廢液包含10％氫氟酸、20％的硝酸鹽，都送到再處理機構，這些再處理機構大都位於工業區，污水也是進入工業區污水廠處理，這些再處理機構將氫氟酸取出後，硝酸鹽則是直接排入污水廠，導致污水廠硝酸鹽長期偏高，以往市府位於觀音的桃園科技園區就曾經因為排放硝酸鹽問題被罰款490萬元，如今市府取締放鬆，再處理機構又任意偷排。

黃景熙說，硝酸鹽已經證實是致癌物質，排放到河川、海域會造成水藻增生、魚會吃水草、人吃魚，透過食物鏈，硝酸鹽還是到達人體，危害人體健康；目前硝酸鹽放流標準為50ppm，納管工廠排入污水廠則要求100ppm，但再處理機構硝酸鹽濃度為20％，相當於20萬ppm，若要達到100ppm至少要稀釋2000倍，但污水廠是以流量計費，再處理機構當然不願意稀釋。

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